Gherardini a Milano: un party con Bryan Boy e Jade Jagger

Un cocktail party all’insegna del made in Italy per l’inaugurazione della nuova boutique di Gherardini a Milano in Via della Spiga 5.



Da quasi 130 anni, che la maison compirà il prossimo anno, la griffe fiorentina crea oggetti del desiderio che ondeggia con ironia tra l’heritage e la modernità con proposte classiche ma sempre alla moda.



Dalla più tradizionale versione in pelle monocolore a borse più “destrutturate”, il must rimane sempre l’alta qualità e la artigianalità caratteristiche del brand più antico in Italia nella produzione di borse.



La borsa “Bellina”, creata nel 1953, è la protagonista della serata e viene riproposta in chiave moderna mantenendo però la linea originale.

Special guest della serata e dj è Jade Jagger che confessa di adorare le borse Gherardini, un po’ come Brian Boy che non vede l’ora di sfoggiare la sua “Bellina”.