Geox For Valemour. I colori di un sogno.

17:04 - Grande come un progetto di vita vera. Si chiama Geox for Valemour ed è un’iniziativa davvero speciale, frutto della collaborazione tra il celebre brand della calzatura e il marchio sociale che da anni è impegnato nell’inclusione lavorativa delle persone con sindrome di down e disabilità intellettiva. Nasce così una linea esclusiva, fatta di sneakers, borse e foulard coloratissimi e dalla creatività unica, così come unici sono i ragazzi che l’hanno creata. Una capsule collection uomo, donna e bambino realizzata a partire da 6500 teli dipinti a mano da 40 ragazzi di Valemour, in otto laboratori sparsi in tutta Italia. Un lancio importante avvenuto simultaneamente nei flagship store Geox di Milano, Torino, Verona e Padova. Un cocktail party d’eccezione per raccontare un sogno diventato realtà, che ha visto la partecipazione dei ragazzi che hanno lavorato al progetto oltre che di numerosi volti noti del mondo dello spettacolo.