Geox by Patrick Cox

16:22 - E’ una capsule collection tutta dedicata ad una qualunque giornata piovosa a Londra, quella presentata da Geox in collaborazione con Patrick Cox. Un’unione vincente che ha dato vita ad una collezione che sa mixare sapientemente la comodità tipica della scarpa che respira con l’estro chic e very british dello shoe designer inglese. “The shoes are made for walking”. Patrick Cox ritrova in una sua rivisitazione della celebre canzone di Nancy Sinatra il main concept della linea: stop a fronzoli, eccessi inutili, forme troppo stravaganti, la calzatura deve essere pensata riscoprendone i caratteri di autenticità, funzionalità ed essenzialità. Ed è così che nel guardaroba maschile non devono mai mancare mocassini e sneakers, indispensabili per affrontare la metropoli come la campagna. Anche la cromia non eccede, i colori sono quelli tipicamente invernali, spaziano così dal nero, al grigio alla testa di moro, per uno stile sobrio, ma sempre attento al design contemporaneo.