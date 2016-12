Genny: stampe optical e disegni cangianti

16:00 -

Torna sulle passerelle l’eleganza contemporanea di Genny per l’autunno-inverno 2014.



Stampe optical, disegni cangianti, colori vivi e linee sensuali sono i capisaldi della maison e di questa collezione raffinata e preziosa.



Tutto pensato per una donna maestosa e romantica che ama il lusso e vuole sfoggiarlo con sensualità e leggerezza.



Pieghe e plissettature movimentano gli abiti, i tessuti si sovrappongono, le stampe riportano all’epoca ottocentesca e gli Swarovski impreziosiscono i capi.



Il rosso tramonto scalda l’autunno della maison ma si alterna volentieri a un bianco neve candido, per passare poi a colori più accesi come il blu e l’azzurro.

Il guardaroba della donna Genny diventa sfarzoso e iridescente e ospita capi sontuosi ma semplici che sottolineano la silhouette femminile per un ready to wear ispirato all’alta moda.