G-Star Raw e Pharrell Williams per Raw for the oceans

16:00 - Musica, moda e persino salvaguardia dell’ambiente. Pharrell Williams ha colto l’occasione della New York Fashion Week per presentare il suo progetto nato in collaborazione con G Star Raw. Da una parte c’è il celebre cantante statunitense, nonché direttore creativo di Bionic Yarn, compagnia produttrice di tessuti di alta qualità con fibre derivate da bottiglie di plastica raccolte sulle coste e sulle spiagge, dall’altra c’è G-Star Raw, il brand americano di denim all’avanguardia che da sempre punta sulla ricerca e sull’innovazione. Il risultato si chiama “ Raw for the Oceans”, una collezione che rivisita l’iconico tessuto blu attraverso l’uso di materiali riciclati recuperati nelle acque degli oceani. Ed è così che grandi nomi si uniscono per la creazione del denim del futuro. “Lavorare con G-Star è stata una scelta ovvia, perché hanno una tradizione che si è sempre spinta oltre i confini della moda e del denim. Bionic Yarn è una società realizzata intorno alle prestazioni e il denim è la categoria perfetta per mostrare al mondo cosa Bionic Yarn sia in grado di fare. Tutti hanno almeno un jeans nell’armadio.” Parola di Pharrell Williams. E se il progetto ha già milioni di sostenitori, per testare la eco collection bisognerà aspettare la prossima estate.