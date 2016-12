Festina Group e Marc Marquez insieme per una Limited Edition

18:14 -

Grande evento a Milano per Festina Group, storico gruppo d’orologeria made in Switzerland. L’occasione è il lancio della nuova limited edition, dedicata al campione in carica della Moto GP, il ventunenne Marc Marquez. Una collezione che propone un cronografo maschile prodotto solo in 2013 esemplari, e il numero non è casuale, essendo l’anno d’esordio e di vittoria della Moto GP, oltre ad una serie di accessori.

Una serata speciale che unisce sport e moda, nel segno dell’eccellenza.