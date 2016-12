Enzo Miccio Bridal Collection

16:00 -



25 modelli di wedding dress, una location da favola e un banchetto luculliano. Tutto questo è la presentazione della prima linea di abiti da sposa disegnata dal più famoso wedding planner d’Italia, Enzo Miccio. Che per l’occasione sveste i panni di star della tv e si trasforma in abile designer.

“Ad ogni donna la sua fiaba … un'idea, un immaginario, un sogno che si materializza davanti agli occhi. Linee eleganti, forme sofisticate, tessuti preziosi prendono vita, avvolgendo la silhouette della donna che da principessa si accinge al Grande Giorno. Ciascun wedding dress è unico ed in perfetta simbiosi con la futura sposa e la sua personalità. Deve seguirne la silhouette, esaltando la bellezza della donna che si prepara per il suo Lui nel coronamento del Sogno d'Amore. Pensare all'abito da sposa mi carica di entusiasmo ed emozione, significa vestire la felicità di un giorno unico. Lo considero un privilegio che mi contagia e riempie di gioia.” Parola di Enzo Miccio