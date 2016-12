Elisabetta Franchi: una Biancaneve contemporanea

09:00 - Inquieta e sognatrice. Intrigante e incantata. La foresta di Elisabetta Franchi si anima di una malizia sofisticata. Ingenuamente peccatrice, la donna del prossimo autunno inverno seduce nel suo dress doll style dal punto vita alto, che, con le gonne a tulipano, a ruota o a trapezio, rivela un’angelica malizia. L’abito rubato alle bambole diventa così il must have irrinunciabile nel guardaroba femminile. Sulla passerella sfila una creatura innocente, preziosa nei suoi abiti dai volumi inconsueti e dai tessuti artigianalmente lavorati. La tentazione disegna le forme di sensualissimi abiti in ecopelle, che avvolgono la silhouette, evidenziando i profili femminili. Fluidità e consistenza. Cambiano i pesi, cambiano le forme: prendono così vita capi ora romantici in tweed di seta, ora sensuali in crepe elasticizzato, ora impeccabili e moderni in raso duchesse. Fascinazioni enigmatiche tra gli accessori: l’iconica catena gold si trasforma, misteriosi grovigli rievocano le grate che cingono il secret garden, sandali gioiello stregano, mentre borchie dorate completano i look di questa Biancaneva dal fascino ribelle.