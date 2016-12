11:00 - Anche eBay, uno dei marketplace più grandi al mondo, è di scena nella prestigiosa cornice del Superstudio Più al Fuorisalone. Il nuovo progetto si chiama eBay Dome ed è un’installazione magica che introduce eBay Design, nuova meta online che si inserisce nel mercato virtuale per regalare una shopping experience unica nel suo genere. Il meglio della creatività italiana per raccontare l’universo infinito di eBay. Cinque isole allestite con oggetti fluttuanti interpretano altrettanti zone abitative: dal living room coloratissimo alla cucina pensata per la famiglia come per i single,da una dining room dalle linee leggere e dal sapore vintage alla camera da letto per i grandi in versione 2.0, ultra tecnologica, come per i più piccoli, un mondo ludico, divertente ed extra color. Ed è così che la dimensione dell’Inspired Shopping tanto perseguita dalla filosofia di eBay assume un’importanza sempre maggiore, in door come out door.