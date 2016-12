10:30 -

Non è la prima volta che sentiamo parlare di Francesca Liberatore. Vincitrice nel 2009 del Next Generation Contest promosso dalla CNMI e con alle spalle una felice gavetta in maison di respiro internazionale come Viktor & Rolf e Jean Paul Gaultier, la cosiddetta “enfant prodige” trionfa ancora nel concorso DHL Exported, che la porterà direttamente sulle passerelle di New York.



La speciale iniziativa organizzata da DHL in collaborazione con IMG Fashion ha chiamato una giuria internazionale a scegliere quattro progetti tra ben 150 candidature provenienti da 36 paesi. Camera Internazionale della Moda Italiana, British Fashion Council e Japan Fashion Week Organization hanno così eletto i quattro fortunati che hanno ottenuto la possibilità di sfilare per due stagioni consecutive, ciascuno in una delle quattro città della moda: New York, Milano, Londra, Tokyo.



Il tutto seguito passo per passo da DHL che si occuperà del trasporto delle collezioni e dell’assistenza logistica, delle attività di marketing, media relation e e-commerce.

Un’idea che abbatte le barriere geografiche, permettendo ai giovani designer di affacciarsi al mercato internazionale.