«Mi piaceva l'idea di mixare stampe differenti con dei tocchi animalier. Dalle nostre fantasie astratte agli edifici di Gaudì distorti al computer all'infinito. Per un effetto di trasparenze con tessuti opachi e coprenti, luccichii del lurex oro e la lana cotta». Custo Dalmau, anima creativa e fondatore dell'etichetta iberica, racconta così il concept della sua nuova collezione. Il focus? Meno mix di stampe e più di materiali! Il mix&match, da sempre insito nel dna della maison, c'è e si vede: eco pellicce si sposano con bluse vaporose e trasparenti,mentre il tartan abbraccia la pelle per un effetto a contrasto in pieno rock style. Dietro ad ogni outfit si cela l'impronta artistica di Custo Barcelona fatta di architetture sia storiche, come la Casa Battlo e la Sagrada Familia, che contemporanee come i tipici grattacieli newyorkesi. Anche la palette cromatica sempre così vivace e mai scontata risulta un continuum della creatività firmata Custo. I colori invernali come il nero, il grigio e il cammello, non mancano, ma diventano la base su cui applicare note vivaci come il fucsia, il viola e il fluorescente.