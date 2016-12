Costume National: order and chaos

10:01 - E' un continuo rimando tra moda, architettura e design, la collezione disegnata da Ennio Capasa per Costume National. E non può certo mancare l'anima più rock della maison, questa volta influenzata da figura storiche come Blondie e Patti Smith.

E così gli abiti da sera si trasformano in opere quasi cubiste, mentre per il giorno le silhouette si fanno liquide e le cuciture al laser. E' una femminilità decisa ma anche facile da indossare: perfetta per una donna metropolitana, audace e mai banale.