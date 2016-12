Convivio 2014

10:29 -

Sono passati 22 anni dalla prima edizione di Convivio, la mostra-mercato benefica di moda, arte e design che ogni due anni si propone di raccogliere fondi per l’ANLAIDS (Associazione Nazionale per la Lotta contro l’AIDS). A distanza di anni il successo di questa manifestazione si è addirittura incrementato.



Tante le personalità influenti del mondo della moda, dello spettacolo e dell’imprenditoria che hanno ‘sfilato’ sul red carpet della serata inaugurale per fare del bene in grande stile: da Roberto Cavalli ad Alberta Ferretti, da Michelle Hunziker con il marito Tomaso Trussardi a Melissa Satta, da Massimiliano Giornetti a Kean Etro. Una manifestazione trainata da Franca Sozzani che sin dalla nascita di Convivio, voluta nel ’92 da Gianni Versace, ha collaborato con i maggiori stilisti, a partire da Giorgio Armani, Gianfranco Ferrè, e Valentino Garavani, per promuovere questa iniziativa di charity riconosciuta ormai a livello internazionale, il cui obiettivo è la vendita di prodotti griffati scontati al 50% per sostenere la ricerca contro l’HIV.