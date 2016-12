Centro Commerciale Le Colonne a Brindisi

12:00 -

Il settimo anniversario del Centro Commerciale Le Colonne è all’insegna del vintage, di una moda che riprende vita da vecchi guardaroba e scende in passerella dettando le nuove tendenze. Un viaggio che parte dagli anni 40, quando la moda viveva la lotta tra l’austerità del dopoguerra e la voglia di femminilità che esplode poi nel decennio successivo, tra miti cinematografici e accattivanti pin up. E poi ecco le fantasie optical degli anni Sessanta lasciar spazio ai movimenti hippie degli anni Settanta, ai coloratissimi Eighties, quelli dei paninari e di Cindy Lauper fino ad arrivare alla moda del 1990, tra look da bad girl o in stile ragazzi di Beverly Hills.

Un meraviglioso viaggio nel mondo del fashion che si inserisce in un progetto molto più ampio volto alla sensibilizzazione sul riciclo… che non è mai stato così glamour!