Buon San Valentino!

10:00 -

San Valentino è da sempre un'occasione gioiosa per alcuni e un giorno di puro odio per altri: una giornata che divide, non solo le persone “normali”, ma anche Hollywood. E allora abbiamo chiesto alle stelle del piccolo e grande schermo, i loro migliori ricordi di San Valentino.



“Io ero una sorta di Frankenstein”, ci ha detto l’attore Aaron Eckhart, che a quanto pare era uno di quei ragazzi che non se la cavavano bene nelle questioni di cuore. "Ero frankensteiniano ", spiega . "Ero sempre alla ricerca di amore, ma non riuscivo mai a trovarlo . " Afferma, paragonandosi al personaggio che interpreta nel suo ultimo film “I, Frankenstein”.



"Il lupo di Wall Street" , invece, l’attore Jonah Hill non ha mai pensato troppo a San Valentino , fino all’università.



San Valentino negli States, prevede principalmente l’invio di una cartolina con su scritto un messaggio d’amore, spesso anonimo, chiamata per l’appunto “valentino”. E allora, abbiamo chiesto a Jonah se si ricorda il primo valentino che ha mandato.



“La prima carta ha inviato ? Probabilmente a mia nonna o a mia mamma o qualcosa del genere ", ammette. La sua co-protagonista , la bellissima e biondissima Margo Robbie, invece, metteva più sforzo nella creazione dei suoi pensierini.



" Mi ricordo che una volta ho fatto per un ragazzo che mi piaceva un piccolo libretto disegnato a mano. Il problema è che come disegnatrice sono terribile, quindi il libretto sembrava disegnato da una bambina di sei anni, anche se allora ne avevo 16. Era un po’ la sintesi della nostra relazione: carina e molto romantica. Anche se probabilmente lui ha buttato subito il mio libricino, credo ancora che il mio fosse un pensiero davvero carino”.



Un’altra “creativa” è la protagonista della serie tv “Girls”, Allison Williams, che però ha avuto un po’ di problemi con i suoi messaggini romantici: « Ero in quarta elementare ...e nella nostra scuola era una consuetudine fare a tutti dei doni di San Valentino . Vendono questi grandi “kit per innamorati” nei grandi magazzini e io, ho fatto una specie di anagramma con tutte quelle parole amorevoli che c’erano nella confezione… per cui, invece di scrivere cose carine, ho scritto cose davvero tremende, come ad esempio ti odio , e poi ho distribuito i miei messaggini ai ragazzi della scuola. Penso che fosse il mio modo di flirtare, ma comunque passai un sacco di problemi con la maestra”.



L'attrice Michelle Dockery di " Downton Abbey ", che ritroviamo anche accanto a Liam Neeson nel thriller " Non Stop ", ammette di essere stata più pigra: preferiva comprare le cartoline, piuttosto che farle, molto più veloce!



Una persona che sicuramente non starà adesso inviando messaggini è Ralph Fiennes, in promozione con il film " La donna invisibile ", che ha anche diretto .

"Odio San Valentino . E 'una festa commerciale . Si tratta di un evento falso . Lo odio.”