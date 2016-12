Britney Spears adora le canzoni della sorellina Jamie

09:00 -

Jamie Lynn Spears , sorella minore della star del pop, sta lasciando da parte la sua carriera da attrice di serie tv per tentare la strada della musica country. E pare che Britney adori i testi delle sue canzoni!



Classe 1991, la giovane Spears giovane ha infatti scoperto di essere molto più vicina alla musica che alla recitazione. Eccola quindi alle prese con note e video musicali in pieno stile Nashville. Per chi non lo sapesse l'ex star di " Zoey 101 " aveva già smesso di recitare all’età di 16 anni quando aveva scoperto di essere incinta, ma ora all'età di 22 , è pronta a rimettersi in gioco .



«Be ',ho avuto una figlia e così ho deciso di pensare solo a lei per un po’, ho preso circa un anno di pausa per dedicarmi completamente a lei", ha detto la Spears . «Sai, questo mi è servito, perché in questi ultimi anni sono cresciuta molto come persona, insomma, volevo capire cosa volevo fare della mia vita . Così circa cinque anni fa , mi sono trasferita a Nashville ,ovviamente insieme alla mia bambina , e lì ho iniziato a scrivere . "



E con il lancio del suo video ha lasciato a bocca aperta tutti, che così facendo entra ufficialmente nel mondo che ha dato vita al successo della sorella.



" E’ stato davvero impressionante vedere la reazione che ha avuto il pubblico! Sarà che ho dato anima e corpo a questo progetto! ", ha detto la Spears . "Mi sono presa del tempo, ma ne è valsa la pena perché a tutti è arrivata l’emozione e la passione che ha mosso ogni step di questo percorso! Insomma, la gente ha creduto in me! "



Jamie Lynn attualmente non è sotto contratto con una etichetta , ma sta già progettando un tour con una radio per far conoscere la sua musica al mondo.



"Questo è il mio primo passo da adulta , sto prendendo le mie prime decisioni professionali importanti ", ha detto la Spears . "Certo, sono consapevole che il mio cognome possa destare qualche perplessità alla gente, almeno inizialmente, ma questo non mi preoccupa perché io voglio dimostrare che amo quello che sto facendo e sono certa che riuscirò a far sì che loro credano in me, indipendentemente dalla mia famiglia!"



E pensare che è stato proprio suo padre ad iniziarla alla musica country…



"Mia sorella ha sempre ascoltato la musica pop. Amava le TLC e le boyband ", ha detto la Spears . " Mentre mio padre era quello che innamorato della musica country .E forse è anche grazie alla musica che si è creato questo rapporto così speciale tra noi. "



Anche se lavorano con generi molto diversi , la piccola Spears ha ammesso di non rinunciare ai consigli della sorella maggiore in fatto di carriera.



"Appena ho dei dubbi alzo la cornetta e la chiamo », disse Spears . "Lei è mia sorella, non il mio agente, però ammetto che è davvero bello avere accanto una persona che sa svelarti i segreti e i trucchi del mestiere."

Le due hanno già collaborato in una canzone dell’album di Britney" Britney Jean ", anzi, non escludono altri duetti in futuro… e noi non vediamo l’ora di vedere insieme le sorelle Spears, ONE MORE TIME!