Blumarine: Unexpected Heritage

“Unexpected heritage”, Anna Molinari non poteva scegliere miglior titolo. In passerella, infatti, vediamo sfilare il DNA tipico della maison carpigiana ma rivisitato in chiave decisa e assolutamente sensuale.



Ecco quindi accostamenti inediti di tessuti, linee pulite e dettagli preziosi.

Leggera, trasparente e molto seducente, la nuova donna Blumarine abbandona il romanticismo, preferendo lunghezze mini per look da vera Party Girl. Mixa il barocco con influenze orientali, e così vediamo mini kimono accendersi di ricami oro super preziosi. Non aspettatevi una donna timida: quella proposta da Anna Molinari ha decisamente carattere: è una moderna principessa che, invece di aspettare che il suo Principe Azzurro la baci, esce e va a cercarlo… E vestita così, conquistarlo sarà un gioco da ragazzi!