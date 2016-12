Alessandro Angelozzi Couture - Jo Squillo intervista Francesca Chillemi, Alessia Ventura, Ariadna Romero e Maddalena Corvaglia

19:42 -

Le star dello showbiz in passerella per Alessandro Angelozzi, famoso couturier di abiti per “il giorno più bello”. E così ecco in passerella Francesca Chillemi, bellissima in un abito bianco vedo non vedo, tutto in pizzo, mentre Maddalena Corvaglia ha sfilato in un incantevole abito balloon impreziosito da fiori black and white. Ma non solo: Alessia Ventura ha scaldato la passerella con un abito rosso fuoco tutto ricamato. Per un matrimonio diverso e originale.



A chiudere la bellissima Ariadna Romero. L’attrice cubana ha portato in passerella un abito da favola fiorato. Per delle nozze bucoliche super romantiche.

uance dall’avorio al rosso, dall’azzurro al rosa.



Audaci scollature su front e back, richiami alla corsetteria e abiti corti sono sinonimo di un animo che, seppur gentile, conserva la sicurezza e la padronanza di sé di una donna contemporanea.

Una complessità perfettamente interpretata, che veste a pennello ogni ragazza in cerca dell’abito dei suoi sogni.