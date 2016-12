11 gennaio 2014 100 anni e non sentirli : Karl Lagerfield festeggia il centenario dell’apertura della prima boutique con una sfilata speciale, per un inverno all’insegna dello stile inconfondibile griffato Chanel Tante le star a rendere omaggio alla storica maison Tweet google 0 Invia ad un amico

Deauville, 1913: mademoiselle Coco Chanel inaugura la sua prima boutique nella piccola località balneare. Proprio qui, nel suo laboratorio creativo situato esattamente tra il Gran Casinò e l'Hotel Normandie, la giovane Coco da sfogo al suo estro, reinterpretando le divise dei marinai al lavoro, proponendo un abbigliamento pratico e destinato alla vita di tutti i giorni.



Un secolo dopo, la maison conta 300 boutique monomarca sparse in tutto il mondo, ma lo spirito innovativo e contemporaneo rimane lo stesso di allora, grazie allo stilista Karl Lagerfeld, che definisce la sua “una donna moderna con una vita moderna”. In occasione della sfilata autunno-inverno '13-'14, ha voluto celebrare il centenario con un immenso globo all'interno del Grand Palais di Parigi, sul quale i negozi Chanel sono stati contrassegnati da bandierine con la doppia C: non una colonizzazione, ma il segnale di una maison globale, come la moda, che tuttavia racchiude un cuore profondo come il mondo che vive in ciascuno di noi.



Lagerfeld “è un genio”, afferma l'attrice Jessica Chastain, una delle tante celebrities presenti allo show.



Ecco infatti must come il tweed e il bouclè, i tailleur e le catene, perfettamente reinterpretati in silhouette avvitate, tagli asimmetrici e gonne super-mini, il tutto coronato dal tocco hard di borchie e stivali sopra il ginocchio. Novità assoluta: il caschetto di pelliccia. Azzurro, rosa o bordeaux, dona colore ad una palette prevalentemente scura.

Ad ammirare la collezione direttamente in prima fila, Mila Jovovich, Laura Bailey, Soko e Vanessa Paradis. Dai turisti di Deauville ai red carpet, un look sempre très chic e intramontabile.