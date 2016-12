18:00 -

Ogni giorno veniamo inondati di notizie e immagini di stupri, violenze, omicidi a danno delle donne.



Ultimamente alcuni eventi hanno scosso le coscienze di milioni di persone in tutto il mondo:



200 giovani ragazze rapite in Nigeria da un gruppo di estremisti islamici,



le due ragazze di 14/15 anni stuprate e impiccate in India,



gli ultimi omicidi in Italia.



Il disprezzo verso le donne è sempre più radicato:



NEL MONDO 130 milioni di Donne - Bambine hanno subito mutilazioni genitali, 1 DONNA su 5 è stata vittima



di violenza fisica o sessuale.



IN ALCUNI PAESI lo stupro da parte del marito e' ancora legale e la brutalità sulle donne



e' una normale componente culturale.



IN AMERICA una donna ogni 15 secondi viene aggredita, spesso, dal coniuge.



IN EUROPA 62 milioni di Donne - 1 su 3 - sono vittime di maltrattamenti



IN ITALIA 6.743.000 donne hanno subito abusi e molte non ci sono più.



IL FEMMINICIDIO E'UN CRIMINE CONTRO L'UMANITA'



Pensiamo che la moda, per riflettere una bellezza sempre piu' autentica,



debba contribuire a creare UOMINI VERI,



E la violenza sulle donne è un fenomeno che riguarda soprattutto la cultura maschile.



Wall of Dolls è un evento aperto a tutti i cittadini, inaugurato Sabato 21 Giugno, alla presenza di Artiste,Avvocati, Medici, Giornaliste, Stilisti e Associazioni. La parete del Centro Culturale di Via De Amicis 2 si è arricchita di una moltitudine di bambole, portate da chiunque, donne, uomini e bambini, uniti per creare un muro pieno di SPERANZE, di AMORE, di IDEE, di FUTURO,



di BELLEZZA e di LACRIME,



dando un contributo informativo e di immagine a favore di una crescita culturale della città di Milano.



"WALL OF DOLLS"



una istallazione contemporanea,



un messaggio forte,



una doverosa azione creativa contro la violenza di genere



per renderla sempre meno accettabile socialmente



" Bring Back Our Girls”.







Questi i partecipanti:







Alberta Ferretti, Laura Biagiotti, Eva Cavalli , Missoni, Salvatore Ferragamo, Stella McCartney, Max Mara, Kristina Ti, Luisa Beccaria, Genny, Byblos Milano,Geox, Fausto Puglisi, Antonio Marras, Elena Mirò, Clips, Frankie Morello, Ermanno Scervino, Etro, Costume National, Trussardi, OVS, Harmont & Blaine,Colmar, Cristina Scocchia - L’Oréal Italia, Gisella Borioli e Luna Lucchini - Super Studio, Cristina Tajani Assessore alla Moda – Comune di Milano, Annamaria Bernardini De Pace, Le Silla, Happiness, Liborio Capizzi, Alessandro Rodriguez e Lavinia Fuksas, Raffaela D'angelo, Martino Midali, Petite Robe di Chiara Boni, Vladimiro Gioia, Mauro Gasperi, Keep Out, MirkoG. Di Brandimarte, Mantù, BearBag, MiMiSol, Dimensione Danza , Caterina Lucchi, Extro, Le Madamadore', Sara Loi , Carola Roma, Niente Paura, Domingo Communication, Shirtaporter, Gotz, Rubens Barn, Angela Biscione Milano 1982, 1177, Irene Guerrieri - design for kids, Bistrusso, Mia Bag, Pomikaki, The Studio Pilates, Biogigia, Magia 2000, Compagnia teatrale Atopos, Sonia Willki, Anna Santinello, Lorenza Morandotti, Marianna Giulianelli, Eleonora Ghilardi, Chiara Rapaccini, Barbara Benedettelli, Giovanna Campo, Fiorella Cappelli, Eandare - Lucilla Giovanninetti , Salvo Filetti Hair Designer Compagnia della Bellezza, Why Not Group, La Salute di Eva , Stefania Santini – Saporbio - Gusto Vesuna, FBR - Francesca Ballini Richards, Lucia Annibali, Maria Grazia Cucinotta, Giusy Ferreri, Vladimir Luxuria, Valeria Marini, Arisa, Ivana Spagna, Syria, Malika Ayane , Elenoire Casalegno, Ambra Orfei, Tessa Gelisio, Giusy Versace, Max Laudadio, Loredana Bonora, Francesca Carollo, Claudia Sposini, Debora Villa, Francesca Senette, Leda Battisti, Igor Barbazza, Gianmarco Pozzoli, Lavinia Longhi, Linda Collini, Annamaria Colao, Patrizia Toia, Isabella Rauti, Donne in Rete, Intervita, Banche del Tempo, Coordinamento Italiano della Lobby Europea delle Donne ,AIAF – Associazione Italiana degli Avvocati per la Famiglia e per i Minori, La Casa delle Artiste, Associazione C.H.I.A.R.A. Onlus "Chi Ha Invano Atteso Riceverà Aiuto", Movimento Cittadini Dal Mondo, Da Donna a Donna, Associazione EVA, Piccolo Principe, Cooperativa Ajka – Essenza, Idea Futura, Donne in Quota, Tavolo Donne e Culture Forum Città Mondo Milano, Associazione Alveare, Fare x Bene, Soccorso Rosa, Kore, Magà Global Arts, Symplokè, D come Design.