"About last night": sesso al primo appuntamento?

La nuova commedia " About Last Night" racconta la storia di due coppie che si incontrano e lottano per far funzionare i loro rapporti anche nella vita di tutti i giorni. Abbiamo chiesto a Kevin Hart e Regina Hall, una delle coppie, cosa ne pensano del sesso al primo appuntamento.



"Sai , io dico che è un po ' presto . Penso che sia meglio farlo al secondo appuntamento ", inizia la Hall.



"Certo, a voi donne piace far credere all’uomo che deve aspettare, volete fargli pensare ' Ooh , non riuscirai a d avermi così facilmente, lo sai vero? "



" Bhè, credo che il vero punto sia come và il primo appuntamento, no? “ sostiene Kevin .



"Ci sono alcune persone che hanno una certa aura ... non si può ignorare , non è proprio possibile bloccare certe cose perché se no sarebbe falso . "



"Io voglio prendermi il tempo per conoscerlo meglio ", continua Regina Hall.



"Non sto dicendo che si dovrebbe fare sesso con tutti ", dice Hart, "Sto solo dicendo che se pensi, ' Oh Dio, resisti, non devi andarci già a letto ' stai soltanto combattendo da solo , e quindi stai barando . Se sei fisicamente attratto da qualcuno, sei una persona adulta e certe cose le hai vissute, le hai già fatte, capisco, ma se queste cose le hai fatte troppe volte, arrivi ad un certo punto che devi crescere.”



"Ti dirò questo . Non mi è mai successo di guardarmi indietro e dirmi, avrei proprio voluto andare a letto con lui. Ma mi è successo un sacco di volte di essermi detta” vorrei proprio non esserci andata”. Conclude Regina Hall.



Michael Ealy e Joy Bryant , che interpretano l’altra coppia del film , offrono una risposta più riflessiva .



"Penso che tutto dipenda da come ti senti in quel momento ", ha detto Ealy .



"Finché sei al sicuro e sei a tuo agio e ti piace veramente quella persona , perché no ? Non è la fine del mondo i tempi sono cambiati, non è più come una volta, no?”



" Sì, l’importante è essere due adulti con la testa", ha riassunto Bryant .

