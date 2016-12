Una nuova boutique per Giorgio Armani Accessori a Milano

09:00 - Che Giorgio Armani ami la sua Milano è fuor di dubbio, e quest’anno per Natale ha deciso di regalarle una nuova e specialissima boutique, tutta dedicata all’incredibile mondo degli accessori, mai così indispensabili come nelle ultime stagioni di moda.

Il negozio si sviluppa su due piani per una superficie complessiva di 220 metri quadrati. Gli ambienti sono ritmati dalla scelta di colori e materiali diversi, tutti di grande pregio, che caratterizzano le tre aree principali, la cui divisione è evidenziata da portali laccati nero lucido. Gli interni del negozio, progettati dallo stilista e dal suo team di architetti, presentano un nuovo design che fonde l’eleganza e la cura del dettaglio con la modernità per esaltare la presentazione delle collezioni di accessori Giorgio Armani uomo e donna. L’ingresso dalla Galleria, sulla quale si affacciano anche le due vetrine, ha pareti e soffitto color argento, pavimento di onice verde persiano e arredi in frassino dalla finitura color argento sabbia. Qui sono esposte borse, gioielli, occhiali e profumi, uomo e donna. Il secondo ambiente, con la scala e l’ascensore che portano al primo piano, ha pareti e soffitto color oro, pavimento di quarzite Renoir, arredi di frassino con finitura argento tortora. Al primo piano, dove sono esposte calzature e gioielli, uomo e donna, le pareti e il soffitto, che come in ogni ambiente sono rivestiti di tessuto lucido, sono blu petrolio, il pavimento è in una particolare quarzite originaria del Sud Africa, mentre gli arredi sono in frassino con finitura verde.



Ricercato, elegante e personale. Una location perfetta per racchiudere tutta l’energia dello stile Giorgio Armani.