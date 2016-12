Salvatore Ferragamo: Christmas Jungle

09:00 - Natale si avvicina: per festeggiarlo e rendere l’esperienza di luxury shopping ancora più coinvolgente, fino al 5 gennaio le vetrine delle boutique Salvatore Ferragamo di tutto il mondo si trasformano in un’esotica giungla metropolitana: Christmas Jungle. L’ispirazione guarda al ricchissimo archivio dei foulard in seta della Maison, e riedita gli animali protagonisti delle più straordinarie fantasie Ferragamo con un’accurata raffinatezza di sviluppo.

Nasce da questa suggestione, coniugata all’altissima artigianalità che è da sempre cifra del brand, Animals Capsule Gift, nuova e divertente minicollezione contemporanea di small leather goods - cover per iPad e iPhone, custodie, bustine e porta monete - dedicata a tre animali tipici dei pattern anni ’70 Salvatore Ferragamo: il gufo, la rana e l’elefante. Partecipe di questo mood, il nuovo concept di vetrina rigenera altri animali del mondo delle stampe d’archivio come la tigre, la zebra, il fenicottero, la giraffa, l’airone, il leopardo, la farfalla e la libellula, che prendono vita attraverso fattezze bi e tridimensionali e tonalità oro - colore natalizio ma anche nuance ricorrente nella palette Ferragamo - stagliate su sfondo nero onice, ricreando una vera luxury jungle. Uno scenario fiabesco e surreale, perfetto per valorizzare, nei loro vivaci cromatismi, dalle calzature alle borse, dai foulard ai gioielli, passando per le cinture e gli accessori in pelle. Con il progetto Christmas Jungle Salvatore Ferragamo interpreta l’atmosfera del Natale con il suo stile unico che intreccia, ancora una volta in maniera inconfondibile, le sue radici e la sua tradizione di eccellenza alla modernità.