Philipp Plein: come in una fiaba

“C’era una volta una foresta ricca di tutto l’amore e la bellezza che conoscevamo. Un giorno ci siamo ritrovati con i nostri lieto-fine rubati. Benvenuti nel nostro mondo”. È con queste parole che il designer tedesco Philipp Plein ci invita nell’universo incantato della sua collezione, immersa in un’atmosfera magica e dark in cui ci introduce la regina della disco Grace Jones. In questa foresta fiabesca sfila una donna misteriosa, affascinante, sensibile e decisa, che sa come riprendersi il suo "lieto-fine" avanzando fiera in questo luogo onirico e ignoto. Il lusso made in Italy propone una straordinaria ricchezza e varietà di materiali e linee, per capi preziosi ed eleganti. Nero, bordeaux, cammello e bianco sono i colori di questa collezione che presenta abiti di diverse forme e stili, dal long dress paillettato o di velluto di seta aperto sul davanti da una maxi zip, al pantalone e mini dress in pelle nera abbinati a un raffinatissimo chiodo con lunghe frange o a una casacca leopardata che scopre l’ombelico. Protagonisti di questa collezione assolutamente magnetica sono le pellicce che donano alla donna un’eleganza solenne, i richiami alla pelle di serpente in omaggio alla cultura cinese e il candido abito da sposa con cui finisce questa bellissima fiaba Una collezione ipnotica e seducente simbolo di un mondo ideale dove esiste il "lieto-fine" a cui ognuno ambisce.