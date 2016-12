Liv Tyler, la star sceglie Stella…McCartney

09:00 - La bellissima Liv Tyler ha scelto la boutique di Stella McCartney a Soho, NY, per presentare il suo primo libro scritto a quattro mani con la nonna Dorothea Johnson, fondatrice della Protocol School of Washington. “Modern Manners: Tools to take you to the Top” è una semplice guida alle buone maniere, intese come arma di successo per i giovani professionisti. E per l’occasione Liv non poteva che optare per un total look romantico e divertente griffato Stella, con cuori stampati sulla maglia che riprendono l’ironica heart bag.



Fotografie Courtesy of BILLY FARRELL AGENCY