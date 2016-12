Le tendenze dell'inverno: gli abiti lunghi

14:00 -

Lunghi, anzi lunghissimi. I long dress accompagnano le celebrieties ovunque, dai red carpet ai gran galà, guadagnandosi così il podio dell’abito più desiderato da ogni donna. Un sogno, non solo hollywoodiano, che sfila sulle rinomate passerelle delle grandi maison e lascia letteralmente senza fiato. Sontuoso o minimal, romantico o audace, dai colori strong o fedele all’eleganza senza tempo del nero. Una favola moderna capace di reinterpretarsi all’infinito: pizzi, drappeggi, spacchi, trasparenze, ricami preziosi. Ogni griffe porta in scena una grazia regale per vere principesse contemporanee.



In un’atmosfera quasi surreale, avanzano modelle dall’allure sofisticata e dalla bellezza ricercata, quasi impalpabile. Proprio come un sogno che si concretizza per pochi eletti.