Le tendenze dell'inverno 2013-2014: le cinture

14:00 - Toglietemi tutto ma non la mia cintura! E’ amore vero quello che continua a condurre tanti stilisti verso il vastissimo mondo delle cinture e come biasimarli? Sono un arma perfetta per rendere trendy anche i look più anonimi donando un tocco di personalità e di carattere. Senza tralasciare la sua straordinaria praticità e funzionalità, quest’accessorio nel corso degli anni è diventato, insieme a borse e scarpe, uno dei grandi protagonisti delle passerelle più glamour al mondo.

Completano outfit dal sapore retrò segnandone il punto vita, si confondono timide tra tessuti morbidi e coloratissimi, giocano con i capi rompendo linee e forme. Le silhouette non si spezzano, ma vengono valorizzate da questi piccoli oggetti che, nelle loro molteplici fantasie di trame e colori, sono la ciliegina sulla torta di look da sogno.