Le tendenze dell'inverno 2013-2014: i cappelli

Non ce li toglieremo più dalla testa. In tutti i sensi. Sì, perché Il cappello è l'accessorio protagonista di questo inverno. E cosa “ci passerà per la testa” poco importa, l’imperativo è cercare il dettaglio adatto al proprio stile e saperlo indossare con garbo e assoluta creatività. C'è chi opta per modelli maschili, come bombette o berretti militari, chi si diverte con copricapo dall’alto tasso di originalità e chi invece preferisce lo charme dei cappelli a falda larga. Ancora una volta il cappello racconta una storia, l’importante è saperlo scegliere… di questi insospettati strumenti di seduzione ce n’è davvero per tutti i gusti!