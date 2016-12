La nuova campagna Adv di Salvatore Ferragamo

14:00 - La luce calda e meridiana percorre solidi dai colori intensi, svelando da subito l’ambientazione californiana. Le ombre si moltiplicano, nette e incontrovertibili, su strutture che rimandano al lavoro dell’architetto messicano Miguel Angel Aragonés. Disegnano geometrie immateriali che amplificano la scena creando un senso di dinamismo e possibilità. In questa quinta insieme sensuale e rigorosa si muovono Daria Werbowy e Sean O’Pry, ritratti au naturel da Mert & Marcus. Gli scatti catturano, come in un fermo-immagine, gesti e movimenti, senza congelarli. Si percepisce un’energia intensa ma pacata: i cromatismi pastosi e la fisicità atletica comunicano vitalità, scaldano la pulizia degli abiti, l’esattezza preziosa degli accessori. Il dialogo tra geometria e sensualità crea sottili cortocircuiti, suggerendo in controluce scenari seducenti.