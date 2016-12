L'inverno futuristico di Vivienne Westwood

17:57 - Antiche suggestioni riprendono vita nella visione futuristica e irriverente di Vivienne Westwood che per l’inverno 2013 2014 si ispira al Medioevo, epoca di crociate, battaglie e duelli.

Rivivono sulla passerella parigina le pagine del “Book of the deeds of Alexander The Great” di Quintus Curtius Rufus, l’antico libro incentrato sulle imprese di Alessandro Magno anche detto Il Macedone. “Tutto quello che è successo nel nostro passato può non solo influenzare, ma decidere del nostro futuro”, afferma Dame Vivienne, che narra di questo viaggio mettendo in scena capi pesanti, fatti di tessuti iper caldi, sovrapposti l’uno sull’altro, perfetti per scendere in campo e combattere contro il freddo e il gelo.

Mantelle dall’ampio cappuccio, maglie metalliche, si alternano ad abiti iper femminili da cortigiana o da moderna battagliera, perfetta sintesi di una contemporaneità che parla di una storia lontana. Un racconto che si legge anche sui volti delle modelle, pallidi e scarni. Decise pennelate di cerone bianco, occhi cerchiati di azzurro e zigomi segnati di bordeaux sottolineano l’espressione di dolore e miseria di un’era flagellata dalla povertà. Ed è proprio in questo clima che emergono gli orecchini, così appariscenti e colorati.

Una nota di luce scritta tra i capitoli dei secoli bui.