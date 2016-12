L'inverno di Sonia Rykiel: spirituale, moderno e colorato

10:27 -

Dopo una breve parentesi lontano dalle passerelle, Sonia Rykiel torna in scena con tutta la freschezza e la vitalità tipiche di questa maison.



Il nuovo direttore creativo, Géraldo da Conceicao, si è ispirato agli anni '60 e '70 della maison, recuperandone lo spirito vivace e ironico. Grandi bottoni ornano giacche doppiopetto, spiccano colori come rosa, lilla, azzurro e rosso scarlatto; le silhouette più asciutte si alternano all'oversize. Tante le lavorazioni a maglia: intrecci, disegni ed effetti vedo-non-vedo. Elemento costante sono i gambaletti in nylon o in maglia, rigorosamente colorati. Non mancano pelle e pellicce, animate da tagli giocosi e tasche a contrasto.



“Géraldo da Conceicao ha saputo coniugare spiritualità e modernità” è il commento soddisfatto di Nathalie Rykiel.

Perfettamente in linea con lo spirito Rykiel, lo stilista ha dato vita ad una collezione forte, divertente e giovane. Un trionfo della joie de vivre.