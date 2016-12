L'inverno di Miu Miu

09:00 - E’ una lezione di stile quella che ci propone Miuccia Prada per la collezione Autunno/Inverno 2013-2014. Ovunque ci sono riferimenti al presente o al passato, in un continuo inno alla vera “missione” della moda, ovvero il cambiamento.

E così sulla passerella di Miu Miu ecco che l’abbigliamento sportswear diventa il protagonista indiscusso, ma rivisto in chiave urbana e ultra chic. I bomber e i parka diventano bustier, i lupetti abiti, e i cappotti riprendono le silhouette maschili reinterpretandone i colori, mai così femminili.



E ancora, ecco il ritorno dei pois e delle righe, il tutto in un mix iconico assolutamente glam.



E che dire degli accessori? Gli stivali hanno la suola importante a carro armato di gomma, le scarpe vedono giochi di cinturini. La Frame bag, una delle più iconiche IT BAG di Miu Miu, questa volta si sviluppa in nappa matelassé, mentre in passerella ecco spuntare la nuova Bowling Bag. A caratterizzarla una maxi zip che la percorre tutta, manici corti e dettagli in oro.