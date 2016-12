L'inverno di Giorgio Armani: classe e charme

17:00 - Re Giorgio, per l'inverno 2013, si ispira agli anni '20, epoca ricca di classe e di charme che ha dato voce all’affermazione femminile, scardinato dogmi e imposto una nuova visione dell’estetica. Scende così in passerella la protagonista contemporanea di un mondo che rifiuta la distinzione tra i sessi, che ama giocare con il guardaroba maschile imponendosi come emblema di stile ed eleganza.

Sfila una donna garçonne sofisticata e raffinata che sceglie giacche che mettono in evidenza il punto vita e morbidi pantaloni di velluto che si alternano a lunghe gonne a sirena. E’ infatti il velluto, con il suo carattere forte e deciso, a dominare spavaldo.

Long dress dal tratto audace e top ricamati, impreziositi da catene, per la serata assolutamente chic firmata Giorgio Armani.

Un parterre da sogno per Re Giorgio: in prima fila la bellissima Charlène Lynette Wittstock, la Principessa del Principato di Monaco, per la prima volta ad una sfilata di Giorgio Armani. "Uno show spettacolare, davvero strepitoso", ha detto ai nostri microfoni .



Ma non solo, ecco la Pop Star Janet Jackson, splendida in un look total black super raffinato. E non potevano certo mancare le celebrities di casa nostra, a farla da padrona Margareth Madè, la protagonista di "Baaria" di Giuseppe Tornatore. Lei, vera appassionata dell'eleganza griffata Armani ha sintetizzato le sue emozioni in una parola: "Amazing, come dicono in America!"