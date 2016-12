L'inverno di Etro

09:00 -

Da sempre Etro è sinonimo di viaggi, suggestioni esotiche e abiti che parlano di etnie e culture differenti. Per questa stagione, Veronica Etro ripropone i motivi tradizionali della maison in un'elaborazione digitale che crea stampe dagli effetti ottici movimentati, in cui si alternano righe e fantasie riprese da vetrate gotiche, affreschi e arazzi d'epoca.Gli stessi disegni si sovrappongono e cambiano sul medesimo abito. Le silhouette sono strette in vita ed evidenziano le forme, ad eccezione dei cappotti oversize. Il nero è una costante a contrasto con colori caldi dall'oro al rosso alle sfumature verdi e marroni. Un mosaico etnico composto da una viaggiatrice cosmopolita.