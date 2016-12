L'inverno di Blumarine

09:00 - Comfort Couture. E’ così che Anna Molinari definisce l’inverno 2013-2014 targato Blumarine. Sfila una collezione chic e allo stesso tempo confortevole, capace di unire due grandi must della moda italiana: costruzioni sartoriali e portabilità. A fare da fil rouge la maglieria, héritage della maison, lavorata con maestria, tecniche sperimentali e la precisione di sempre. Sfilano capi avvolgenti, dolci e rassicuranti. Maxi cappe coccolano, abiti in lana accarezzano, eleganti tailleur definiscono. E’ un gioco di forme, di volumi e di pattern che spaziano dal mood più romantico a quello più metropolitano: gli immancabili fiori, in velluto come in plexi, si alternano ai tessuti tradizionali maschili, come il jacquard e il tweed, ripresi anche nei cappelli a tesa larga. E per la sera, il nero domina sulla scena. Il candore del giorno, con le sue gonne leggerissime in organza rigorosamente color pastello, lascia il posto ad una sensualità raffinata e grintosa fatta di couture-dresses dagli effetti plastici, strass e paillettes per un tocco di raffinata eccentricità.