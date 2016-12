L’inverno 2014/2015 di Roy Roger’s

10:00 - L’inverno 2013 non è ancora finito, e già pensiamo alla moda del prossimo anno. Ma si sa la moda pensa sempre avanti. E allora eccoci pronti a parlare di anticipazioni davvero interessanti.





Stiamo parlando di Roy Roger’s, brand simbolo per la moda maschile, che per il prossimo inverno, ci propone una capsule collection davvero avvincente.

Si chiama Linea Ivy, e questa capsule fa parte di una linea di ricerca che fonde l'eccellenza del mondo denim alle tecniche classiche di confezione.

I capi sono realizzati con le migliori tele in denim americane e giapponesi, rigorosamente cimosate. Le fodere interne con cui si riveste il sacco tasca sono originali Inglese, acquistate da storiche aziende anglosassoni. Le salpe sono in cavallino o in pelle conciata al vegetale.

Il fit riprende uno dei modelli più in uso negli anni 50 con vita alta dietro e media davanti, rivisitata in chiave più attuale.

Il tutto fatto con cura e passione in Italia.