L'inverno 2013/2014 di For.me Elena Mirò

09:00 - “La seduzione è un gioco a cui tutti possono partecipare. L’unica regola è la consapevolezza del proprio fascino” . Parola di Elena Miroglio, ambasciatrice dell’universo curvy in Italia e all’estero che consolida ancora di più la filosofia del brand: valorizzare la sinuosità del corpo femminile esaltandone le forme e la sua carica sensuale.

Per il nuovo progetto For.me di Elena Mirò sfilano silhouette morbide, sinuose, esaltate da capi ad alta costruzione modellistica che tuttavia non vogliono rinunciare al lato più glamour e fashion. Invenzioni sartoriali valorizzano le forme, accorgimenti tecnici avvolgono senza fasciare, costruzioni e dettagli creativi impreziosiscono la donna For.me. Cromie calde e intense, quali il cuoio, il camel e il rosso amaranto, accendono abiti, capospalla e i tubini, must have della collezione del prossimo autunno-inverno. Tessuti lucidi, leggeri si accostano a materiali decisamente più densi e corposi. E per una sensualità consapevole e graffiante ecco far il suo ingresso in passerella l’animalier stampato su chiffon di seta, su ponyskin o su jacquard per gridare al mondo una bellezza che rifiuta con orgoglio il clichè della taglia 40.