Just Cavalli. Sexy, giovane e coloratissima.

10:23 - Sguardo puntato verso l’Oriente per Eva e Roberto Cavalli. Nei ricordi della coppia, protagonista è la città di Thimphu, nel Bhutan. Siamo alle falde dell’Himalaya, in un luogo "dove la ricchezza si misura in base ai valori della felicità" spiega il designer fiorentino, che in quel mondo è stato ospitato poco tempo fa, rimanendone affascinato, fino a portarne colori e suggestioni sulla sua passerella. Atmosfere esotiche avvolgono le preziose regine che avanzano intrepide nei loro abiti sfarzosi ed esplosivi. E’ la narrazione di una cultura infinitamente ricca di dettagli e di sfumature.

Abiti lunghi e stretti, parka con voluminosi bordi di pelliccia, cappotti neri con stampe dorate conferiscono a questa fanciulla incontrata sulle sponde di un fiume del Buthan un senso di contemporaneità regale. Tutto subisce le influenze asiatiche: le celebri prints del brand accolgono nella loro trama fiori millecolors, immagini di templi o incrostazioni di Swarosky per riflettere al meglio le lucentezze e le ricchezze di questa terra.

Una collezione unica che non poteva passare inosservata grazie anche alla discesa in passerella di Georgia May Jagger, la bellissima figlia di Mick Jagger e Jerry Hall nonché testimonial della fragranza Just Cavalli.