Alla 25° Edizione del Palms Springs International Film Festival Awards la Pretty Woman per antonomasia ha scelto il Made in Italy, indossando un mini abito One of a kind in pizzo con motivo animalier beige e nero, e dettagli di paillettes oro. Pump in vernice nera, il tutto di Gucci. Il risultato? Sovisticata e savage, assolutamente indimenticabile.