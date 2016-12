Il minimalismo di Calvin Klein

09:00 - Essenziale, lineare, quasi concettuale. In una parola, minimal. Non servono altri aggettivi per descrivere al meglio la collezione di Calvin Klein per l’inverno 2013-2014. La silhouette proposta dal Direttore Creativo della maison Francisco Costa, è forte e decisa, priva di fronzoli, pizzi e merletti, ma all’insegna di un rigore elegante e iper femminile. Tagli netti e profondi scolli a V mettono in risalto il decoltè con garbo e delicatezza, mente le cinture, decisamente imponenti con quelle maxi fibbie dorate, sottolineano il punto vita e diventano punti luce di look dalle tonalità dark. Dal bianco al nero, il colore sperimenta solo la variante del grigio. In questa totale sobrietà emerge il carattere della pelle: lucida o opaca, riveste interi outfit o si inserisce timidamente tra i tessuti spessi , solidi e, ovviamente, monocolor.