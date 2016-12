17 dicembre 2013 Iil microcosmo di Kristina Ti: tra culotte e tanta maglia sboccia la femminilità romantica disegnata da Cristina Tardito Nel parterre la cantante Chiara Galiazzo Tweet google 0 Invia ad un amico

09:00 - Un micro cosmo che diventa macro ed esplode in volumi extra e mini. Ed è proprio dall’attenzione quasi maniacale al dettaglio che nasce la collezione per l' autunno-inverno 2013-2014 firmata Kristina Ti. Sulla passerella del Museo della Permanente, trionfa il mondo incantato di Cristina Tardito. Come all’interno di un cristallo tutto si amplifica dando vita a forme creazioni dal forte impatto visivo.

Protagonista indiscussa della collezione la coulotte: in pelle laserata, in micro pied de poule, in tweed, in georgette jacquard e ecopeliccia. Stampe e tessuti giocano, sperimentano e azzardano accostamenti insoliti. Se il pizzo esprime la sua anima più seducente, la lana scalda e avvolge , la pelle dona un tocco rock, mentre la seta accarezza il corpo, dolcemente.

La palette cromatica tocca i toni del blu elettrico, del verde, del rubino e del grigio, a volte mixati in un patchwork di colore. E per la sera long dress in chiave avanguardista che rinnegano il conformismo della seta e dello chiffon, ma scelgono la maglia per scoprire il corpo e con esso una femminilità davvero unica.