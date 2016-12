H&M inaugura il nuovo store di New York City

10:32 - Come una tela di Andy Warhol, coloratissima e rivoluzionaria, Lady Gaga ha stupito ancora. In occasione dell’opening del nuovo store di H&M nella centralissima Times Square di New York, Miss Germanotta ha sfoggiato un look decisamente sobrio rispetto ai suoi look so theatrical, ma allo stesso tempo azzeccatissimo: parrucca bionda da barbie, tutina multicolor dipinta a mano e ai piedi gli immancabili, altissimi,(e comodissimi?!?) booties, in vero stile ArtPop!

Forbici extra large alla mano, Lady Gaga ha tagliato il classico nastro rosso, siglando così l’inizio di una nuova e vincente collaborazione con il celebre marchio del fast fashion. “ArtPop”, il quarto album dell’artista che contiene anche il singolo Applause, è stato messo in vendita sugli scaffali degli stores accanto a vestiti ed accessori, a conferma della contaminazione tra musica e moda, da sempre parte integrante della vita della cantante. E fuori dal negozio un bagno di folla ad acclamare la star.

“Devo proprio ammettere che girare per questo store e vedere tutta questa gente è davvero meraviglioso., e poi qui tutti i vestiti sono così..Gaga!”dice la Lady più chiacchierata del pianeta.