Gucci: una femme fatale dall'anima metropolitana

Ispirata alle sculture fetish del britannico Allen Jones, la collezione Gucci è rivolta ad una donna provocante, seducente e moderna, a una femme fatale metropolitana.



Frida Giannini firma un gioco di contrasti con cui vuole raggiungere tutte le donne, soddisfare gusti e tendenze diverse: all’eleganza e alla semplicità di forme e linee, alla morbidezza della seta e ai modelli slim si abbinano, in opposizione, le stampe in pelle pitonata, di coccodrillo o liscia, la texture déco del pied de poule e i grossi quadri del Principe di Galles, per un outfit femminile e solenne ma con un tocco di aggressività.



Capi di forme, colori e stili diversi, adatti alla donna che di giorno indossa abiti dalle linee essenziali, pantaloni e gonne comode in seta, e per la sera sceglie sfarzosi dress a rete, di pelle, con inserti trasparenti e decorati con piume e foglie dorate.

La collezione Gucci sfila sulle passerelle per mettere in risalto la femminilità della donna in modo nuovo e provocante, con un mix seducente di stili, materiali e colori.