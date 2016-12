Gucci collabora con il film "American Hustle"

10:09 -

Amy Adams, attrice pluri nominata agli Oscar, ha indossato accessori iconici di Gucci per il film American Hustle, diretto e co-sceneggiato dal regista David O. Russel. Il personaggio interpretato da Amy Adams, Sidney Prosser, una seducente artista costretta a collaborare con l’FBI, incarna perfettamente il glamour e l’allure tipici degli anni ’70. L’iconica borsa Lady Lock, con manico in bambù, compare più volte nel film, e Sidney indossa inoltre collana, orecchini e bracciale horsebit in oro giallo 18 kt, tutti gioielli Gucci.



Frida Giannini, Direttore Creativo di Gucci, ha commentato: “Amy incarna la donna Gucci, sensuale, elegante, intelligente e piena di vita, e questo traspare nelle scene di American Hustle. E’ bello vedere indossare Gucci con questo spirito, perchè rispecchia alla perfezione l’essenza del marchio.”



Il costumista Micheal Wilkinson ha aggiunto: “Quando ho vestito Amy Adams per American Hustle, Gucci è stata una scelta naturale. Quale marchio sarebbe riuscito a rappresentare così alla perfezione il glamour e la sofisticazione della New York della fine degli anni ’70? I gioielli horsebit mostrano al pubblico il personaggio di Amy come elegante e sexy. I suoi mocassini a tacco alto rappresentano uno stile classico. Quando il regista ha chiesto una “borsa speciale” per i dettagli nei close-up, ho subito pensato alla Lady Lock in pitone con manico in bambù: una borsa forte, iconica, di lusso.”



American Hustle, film ambientato in uno dei più celebri scandali degli anni ’70, narra la storia di un brillante truffatore (Christian Bale), che assieme alla sua seducente partner Sydney Prosser (Amy Adams), è costretto a collaborare con l’agente FBI Richie DiMaso (Bradley Cooper). DiMaso conduce entrambi nel mondo dei politici e mafiosi del New Jersey, pericoloso quanto affascinante. Jeremy Renner interpreta Carmine Polito, appassionato e volubile politico del New Jersey, stretto tra i truffatori e i federali. Rosalyn (Jennifer Lawrence), moglie imprevedibile di Irving, potrebbe essere colei che farà cadere il castello di carte. Come i precedenti film di David O. Russell, American Hustle sfida il modo di raccontare una storia d’amore, reinvenzione e sopravvivenza.



Il film sarà presentato a New York e Los Angeles il 13 Dicembre, e successivamente in tutto il mondo.