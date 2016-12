Grande opening per Just Cavalli a New York

09:00 - Un grande evento per l’apertura del Flagship store Just Cavalli di New York, situato nel quartiere di SoHo.



Una sfilata di 20 outfits donna e 10 outfits uomo della Pre-Collezione Just Cavalli Autunno/Inverno 2014-15, conclusasi con uno spettacolare 'tableaux vivant' esterno, ha reso speciale il party ed emozionato gli ospiti oltre che i numerosi passanti ed il pubblico di West Broadway, assiepato di fronte le vetrine.

Il trucco dei modelli è stato curato da M.A.C, mentre "Hair created by Antonio Corral Calero for Moroccanoil" ha curato l'hairstyling.

La nuova boutique è stata allestita con lunghe tende in seta stampata arricchite da frange ed il pavimento e' stato ricoperto da tappeti Kilim, uno dei temi d'ispirazione della collezione presentata durante la sfilata.

Gli ospiti hanno gustato cocktails a base di Roberto Cavalli Vodka, allietati dal DJ Set Live di Marjorie “Mad Marj” Gubelmann. Tante le celeb che hanno partecipato all’evento: Miranda Kerr, Heather , Caitlin Fitzgerald, Anna Sui, Eva Chen, Angela Simmons, Carol Alt solo per fare qualche nome.