Francesco Scognamiglio:misteriosa e sfuggente

09:00 - Linee pulite e un’eleganza sofisticata per l’autunno inverno firmato Francesco Scognamiglio che riporta in auge la bellezza misteriosa di Veronica Lake reinterpretata in chiave contemporanea. E’ una collezione che attinge dalla grazia estetica di un film in bianco e nero, dove tra inganni e misteri, l’attenzione è tutta sulla protagonista della pellicola: una donna che seduce velatamente, tra pizzi, trasparenze e tagli improvvisi. Una provocazione delicata, tanto eterea quanto dannata. Sfilano sete evanescenti accanto a morbide lane pettinate,mentre lunghi abiti da sera extra leggeri si alternano a pantaloni a vita alta perfettamente accostati a camicie di ruches o top corti che scoprono la pancia. Un’eleganza anni ’40 ripresa anche nei capelli peek-a-boo bang e nello sguardo ipnotico e fatale frutto di un make up che punta ancora una volta immancabile smoky eyes. Il risultato? Una bellezza timeless dal sapore glam rock.