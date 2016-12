Fendi: a tutta pelliccia

09:00 -

Sembra questo il motto della sfilata per l’inverno 2013 di Fendi. Silvia Venturini Fendi e Karl Lagerfeld si rimpossessano dell’emblema del lusso per eccellenza, un must della maison, e lo declinano in un turbinio di modelli e applicazioni. Il tutto in chiave punk. Eccola allora a righe, ad intarsio, intrecciata, sempre diversa, sempre nuova. Ogni accessorio si arricchisce di dettagli fur, come gli occhiali, che vedono piccole applicazioni preziose addirittura sulle stanghette. O ancora, eccola valorizzare perfino le capigliature da vera moicana post-moderna. E se in qualche capo manca l’amata pelliccia, nessun problema, la preziosissima pelle si adegua e decide di imitarla, grazie a lavorazioni artigianali assolutamente Made in Italy.