Diane Von Furstenberg Pre Fall 2014

09:00 - “L’opulenza di Venezia incontra il glamour di New York.” Diane von Furstenberg

Da una New York notturna in bianco e nero alla Venezia nelle luci del pomeriggio. La donna di Diane Von Furstenberg è raggiante nei colori del vetro soffiato di Murano, avvolta in una tunica a strisce abbinata a morbidi pantaloni.



Si cambia e indossa una tuta a linee geometriche che ammiccano al paesaggio mentre si appresta a raggiungere un tipico palazzo veneziano, questa volta in un abito a stampe ad arazzo e una borsa Sutra alla mano. Ben sposando la fluidità di luci e colori, la donna Diane riesce ad abbinare stampe in bianco e nero con punte di verde acido e rosa vibranti, blu topazio e viola. Il taglio di un mini dress verde acido evoca la grazia di una facciata gotica, l’Amelia wrap dress spicca grazie alla sua stampa optical e ai vividi colori mentre la sottile clutch a busta metallica risplende e la arricchisce come un gioiello.

Al tramonto, naviga il Canal Grande e le linee del suo abito emulano perfettamente le ombre del mare mentre le ultime luci del giorno lentamente si spengono nelle sue acque.