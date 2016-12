Clips, artigianalmente creativo

09:00 -

Clips presenta la nuova collezione per la prossima stagione fredda e per farlo mette in gioco tutte le carte che da sempre caratterizzano il brand: alta creatività, forte contemporaneità ed esclusività dell'alta sartoria made in Italy. I modelli della prossima stagione sono un mix perfetto di bon ton, seduzione e personalità per un’ indipendent woman che vuole farsi spazio nella caos metropolitano. E per farlo eccola sfoderare l’arma del colore, il vero filo conduttore dell’intera collezione! Accanto al re dell’inverno, il nero, una serie di nuance che passano dal magenta, al blu china, dal color gesso a quello cammello, che domina anche nel maculato animalier, la stampa esotica tanto amata dai grandi stilisti. Scolli gioiello impreziosiscono capi dalle linee morbide e dalle trame ricercate. Lane doppie in fantasie Galles o Paisley si alternano ad un raffinato macramè dal carattere decisamente accattivante .