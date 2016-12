Byblos Milano: quando Ofelia incontra Kate Moss.

10:17 - Avvolta nel mistero fa il suo ingresso in scena la dark lady griffata Byblos Milano. Sembra emergere da un’oscurità crepuscolare la donna pensata dallo stilista Manuel Facchini, che per l'inverno 2013 prende ispirazione dalla timida Ofelia shakespeariana e la riveste di quel tocco glam rock in perfetto stile Kate Moss.

Sulle note di di Goodnight ladies di Lou Reed sfilano una dopo l’altra una serie di eroine gotiche, fiere nei loro abiti sapientemente decorati e ricamati da pizzi e merletti. Stampe di rose si affiancano a stampe di teschi, il rosso carminio si fa spazio tra il nero, il colore delle tenebre per antonomasia. Lo spirito candido di Ofelia, che emerge dolcemente dal candore delle prime uscite, si scontra e si fonde con quello dallo charme maledetto di Kate Moss: audaci trasparenze, lunghi guanti in pelle e fascia nera intorno alla fronte per raccontare la storia di un romanticismo che sfida gli ostacoli del tempo.